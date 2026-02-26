Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio nelle campagne tra Sorso e Sassari. Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato in una vasca di decantazione delle acque in località Serralonga, lungo la strada provinciale 60 "Buddi Buddi".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sorso, il 118, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal della Asl 1.

L'uomo, che lavora per una ditta subappaltatrice di Abbanoa, stava eseguendo dei lavori di manutenzione insieme a tre colleghi in una struttura di Abbanoa, quando per cause in fase di accertamento è caduto all'interno di una vasca parzialmente riempita di acqua, facendo un volo di circa cinque metri.

I colleghi hanno chiamato i soccorsi, l'operaio è stato imbragato e tirato fuori dalla vasca per essere poi trasportato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, in codice rosso.