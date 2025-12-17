Sono diversi i proprietari di immobili destinati a locazioni turistiche che hanno ricevuto multe dopo un'operazione di controllo condotta dalla Guardia di Finanza di Oristano nella zona di Cabras, che ha portato alla scoperta di molte irregolarità.

L'attività ispettiva si è concentrata sugli anni fiscali 2022 e 2023 e ha coinvolto immobili utilizzati per soggiorni stagionali, spesso promossi su piattaforme online o gestiti privatamente. I controlli hanno evidenziato 112 casi di mancato pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché violazioni legate alla dichiarazione dei redditi, alla mancata segnalazione degli ospiti alle autorità, alla non conformità alle normative regionali sulle strutture ricettive e all'omissione del codice identificativo degli immobili.

Sei gestori sono stati multati per irregolarità amministrative legate soprattutto alla gestione non regolare delle locazioni e all'assenza delle dovute autorizzazioni. Quattro di loro sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per non aver comunicato entro 24 ore le informazioni su 120 persone alloggiate.

Queste attività di controllo, supportate da un accordo tra la Guardia di Finanza di Oristano e il Comune di Cabras per contrastare l'evasione dell'imposta di soggiorno, hanno potuto contare sulla collaborazione attiva degli uffici comunali per ottenere i dati necessari ai controlli.