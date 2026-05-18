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Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Oristano nella giornata di giovedì 21 maggio. Abbanoa fermerà infatti dalle 8 alle 15 l’impianto di sollevamento idrico di via Pergolesi per consentire alcuni interventi di manutenzione programmati dal gestore dell’energia elettrica sulle linee che alimentano la struttura.
Durante l’interruzione potrebbero verificarsi cali di pressione e sospensioni temporanee del servizio nelle aree servite dall’impianto. Le criticità potrebbero interessare in particolare le vie Pergolesi, Frescobaldi, Toscanini, Monteverdi, Gennargentu, Santu Lussurgiu, Gramsci, Ponente, Scirocco, Venosa, Monte Sirai, Limbara, Marenzio e viale Indipendenza.
Secondo quanto comunicato, il servizio idrico tornerà regolare al termine dei lavori e con la riattivazione dell’impianto, operazione che potrebbe avvenire anche prima dell’orario previsto nel caso in cui gli interventi vengano conclusi in anticipo.