Due persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la strada statale 199, nei pressi di Oschiri. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate finendo entrambe in una scarpata ai margini della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Ozieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti, all’origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un cittadino austriaco, soccorso e trasferito in elicottero Areus al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso. L’uomo ha riportato una frattura esposta alla gamba destra e un trauma facciale.

Ferito anche il conducente dell’auto, che ha riportato un trauma toracico provocato dalla cintura di sicurezza. È stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Olbia, anche lui in codice rosso.