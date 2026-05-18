Si è concluso nel pomeriggio l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per il recupero di un’escursionista ferita lungo il sentiero che conduce al Monte Arista, nel territorio di Cardedu.

La donna, una turista tedesca di 67 anni, stava percorrendo il sentiero insieme ai familiari quando, a causa di una slogatura, non è più riuscita a proseguire l’escursione. La richiesta di intervento è arrivata alla Centrale operativa del Soccorso Alpino attraverso il 118 intorno alle 14:40.

Sul posto è intervenuto il turno di guardia attiva della Stazione Ogliastra, supportato da altri tecnici della stessa stazione: in totale dieci operatori. Dopo aver raggiunto l’escursionista, i soccorritori l’hanno stabilizzata e sistemata sulla barella, trasportandola con la tecnica della portantina fino al parcheggio.

Qui la donna è stata affidata ai sanitari dell’ambulanza dell’associazione Le Grazie di Barisardo, che l’hanno accompagnata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

All’intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 16:40.