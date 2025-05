È stata trovata dagli agenti in stato di choc con segni di percosse sul viso e macchie di sangue sui vestiti. La donna, vittima di percosse da parte del compagno, un turista 40enne proveniente dalla provincia di Milano, è stata intercettata dalla Polizia di Stato di Oristano subito dopo una segnalazione riguardante una lite in corso all'interno di un'auto lungo il viale Repubblica a Oristano.

La Polizia di Stato di Oristano ha denunciato per lesioni il 40enne grazie al tempestivo intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura, dopo aver intercettato il veicolo in cui l'uomo stava brutalmente aggredendo la sua compagna, anch'essa residente in Lombardia.

Il personale medico del 118 è stato chiamato per intervenire. Dalle indagini condotte dagli agenti dell’U.P.G.S.P., è emerso che l'uomo aveva insultato e picchiato la compagna durante una lite scoppiata per motivi banali prima dell'intervento della polizia. L'uomo è stato portato agli uffici della Questura di Oristano e denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni.