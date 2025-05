Una giornata a tempo di musica, tutti insieme, per commemorare Ale Massesi, si svolgerà domenica 18 maggio a Costa Rei con la 4^ edizione di "Ale and Friends".

Alla console Dj Prezioso e ben 50 sponsor per un evento indimenticabile, proprio come il noto dj, imprenditore e organizzatore di eventi 38enne di Villaputzu, venuto a mancare a causa di un tragico incidente nel novembre 2021.

I FATTI

Uno dei pilastri dello spettacolo sardo, Alessio Massesi, è morto in un giorno piovoso, vittima di un destino crudele simboleggiato dallo schianto che ha messo fine ai suoi progetti.

La sua fama si estendeva oltre i confini del Sarrabus e dell'Ogliastra, le sue amate terre d'origine, per abbracciare l'intera Isola e persino territori al di là del mare che da tempo visitava per infondere la sua passione per la musica in locali rinomati.

L'incidente ha avuto luogo lungo la strada provinciale 38, nei pressi di Castiadas, nel sud della Sardegna, e a perdere la vita non fu solo Alessio Massesi, ma anche Ambra Utzeri, 31 anni di Villasimius, una giovane donna sposata e madre di tre bambini.