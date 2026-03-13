La presidente della Regione Alessandra Todde ha firmato questo pomeriggio il decreto di nomina dell'attuale capogruppo di Uniti per Todde in Consiglio regionale Sebastian Cocco alla guida dell'assessorato degli Affari generali, al posto di Mariaelena Motzo, indicata dal gruppo politico nel 2024 come rappresentante nell'esecutivo.

La staffetta è stata chiesta alla governatrice dagli esponenti del gruppo per "rafforzare la presenza politica". Quello degli Affari generali è il terzo cambio nell'esecutivo dopo due anni di governo: il primo è stato l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, sostituito con l'interim della governatrice, poi è stata la volta di Francesco Agus che ha preso il posto, nella stessa casella dei Progressisti, del predecessore Gianfranco Satta, che è poi uscito dal partito.