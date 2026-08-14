Allerta gialla per rischio idrogeologico legato a temporali in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso valido dalle 14 di oggi, venerdì 14 agosto, fino alle 18 di domani, sabato 15 agosto, nelle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Per Cagliari l'allerta scatterà invece dalle 12 alle 18 di domani. In via precauzionale, la Protezione Civile comunale ha indicato alcune strade della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di lasciare le auto: via Balilla, dalla piazza Italia alla via Dandolo, e traverse, oltre alle vie Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Individuata anche un'area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

In caso di temporali viene raccomandato di rimanere in casa e, se ci si trova in un seminterrato o al piano terra, di raggiungere i piani superiori. Gli spostamenti in auto dovrebbero essere limitati alle sole situazioni di necessità. È inoltre vietato attraversare torrenti in piena, a piedi o con qualsiasi mezzo, e sostare vicino a ponti e argini di fiumi e torrenti o attraversare sottopassi.

La Protezione Civile invita infine a seguire l'evoluzione dei fenomeni e le indicazioni delle strutture territoriali. Il Comune di Cagliari raccomanda prudenza e di consultare i propri canali ufficiali per gli aggiornamenti.