Controlli straordinari in vista di Ferragosto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri, impegnati nei territori di Villasor, Guasila e Sanluri. Le pattuglie dei Comandi Stazione hanno presidiato le principali strade e i centri abitati, controllando oltre 30 persone e altrettanti veicoli.

Durante il servizio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri hanno denunciato un 20enne, disoccupato e residente in un comune vicino, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di detenzione illecita di stupefacenti.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il giovane si trovava in una strada del centro quando, alla vista dei militari, avrebbe mostrato agitazione tentando di allontanarsi. Il comportamento ha portato i militari a effettuare un controllo più approfondito.

La successiva perquisizione personale e quella nell'abitazione del 20enne hanno permesso di trovare, secondo l'accertamento, 43 grammi di hashish, contenuti in involucri di carta predisposti, oltre a diverse banconote in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati e il giovane è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

L'operazione rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall'Arma in vista del Ferragosto e nelle attività quotidiane contro la detenzione e lo spaccio di stupefacenti.