Incidente, nel pomeriggio, lungo la Statale 292, all'altezza del chilometro 81. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18 alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Oristano.

Sul posto è stata inviata con urgenza la squadra del distaccamento di Cuglieri. Gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati presi in carico e assistiti dal personale sanitario intervenuto sul luogo del sinistro.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e hanno garantito l'illuminazione dell'area per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi.