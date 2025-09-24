Attimi di paura questo pomeriggio ad Arborea, dove intorno alle 16 un incendio è divampato all’interno di un maneggio, l'House Country Resort. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Ales, supportate da un’autobotte e da un carro autorespiratori.

Le fiamme hanno interessato alcuni box dove si trovavano numerosi animali. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di mettere in salvo 21 cavalli, ma nonostante gli sforzi otto cavalli e un cane non ce l’hanno fatta.

Per il coordinamento delle operazioni è intervenuto il funzionario di guardia del Comando, mentre la Sala Operativa ha richiesto il supporto del servizio veterinario per assistere e gestire gli animali coinvolti.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere l’area in sicurezza e spegnere completamente il rogo. Sono ora in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e stabilire l’origine delle fiamme, che secondo i primi accertamenti sarebbero accidentali, forse legati ad alcuni lavori di manutenzione all'interno della struttura.