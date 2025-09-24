Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Ghilarza. Questa mattina il Comandante provinciale dell’Arma di Oristano, colonnello Steven Chenet, ha accolto ufficialmente il nuovo comandante, il capitano Antonio Zarrillo, 32 anni, originario della provincia di Benevento e proveniente dal Comando Generale di Roma.

La carriera del giovane ufficiale è iniziata alla Scuola militare Nunziatella (2008-2011) e, dopo un primo percorso nell’Esercito, nel 2016 è entrato nei Carabinieri, frequentando l’Accademia militare di Modena e completando gli studi alla Scuola ufficiali di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Dal 2023 al 2025 ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova, maturando anche esperienza internazionale con una missione in Kosovo, a Pristina, tra il 2022 e il 2023, nell’ambito della MSU-KFOR.

Nel dare il benvenuto, il colonnello Chenet ha sottolineato come Zarrillo potrà offrire “il suo personale contributo alla comunità ghilarzese, puntando sulla presenza, sulla prossimità con il territorio ed il dialogo e l’ascolto con il cittadino”. Contestualmente, il Comandante provinciale ha ringraziato il maggiore Nico Lamacchia per l’impegno dimostrato nei tre anni alla guida della Compagnia, prima del suo trasferimento al comando di Viterbo.