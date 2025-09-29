Ha perso il controllo della sua auto mentre si recava al lavoro e ha terminato la corsa fuori strada un giovane di 20 anni residente a Bonarcado. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 15, che collega Bonarcado a Milis, e ha causato gravi ferite al conducente, trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Per motivi ancora da chiarire, la vettura del giovane ha sbandato, ribaltandosi. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è rimasto schiacciato dal veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 118. Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del ragazzo in ospedale, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

L’episodio resta sotto indagine per stabilire le cause esatte della perdita di controllo e per ricostruire la dinamica dell’incidente.