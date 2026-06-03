Giornata impegnativa sul fronte degli incendi nel Sud Sardegna, dove il Corpo Forestale e i Vigili del fuoco stanno intervenendo su cinque distinti roghi nei territori di Tuili, Sestu, Monastir, Narcao e Villasimius, con il supporto di elicotteri e, in un caso, anche di un Canadair.

Un primo intervento è in corso nell’agro del Comune di Tuili, in località Baccu Cattoi. Sul posto sta operando un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Barumini.

Il Corpo Forestale sta intervenendo anche nell’agro del Comune di Sestu, in località azienda Picciau, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto.

Un altro incendio interessa l’agro del Comune di Monastir, in località Ortu Sa Canna. In questo caso sta operando un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula, mentre il coordinamento delle operazioni di spegnimento è affidato al D.O.S. della Stazione Forestale di Dolianova.

Le squadre sono inoltre impegnate nell’agro del Comune di Narcao, in località Pertuntu, dove il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero della base operativa di Fenosu. Sul posto coordina le operazioni il D.O.S. della Stazione Forestale di Santadi.

Particolarmente delicata la situazione nell’agro del Comune di Villasimius, in località Nicolau. Qui il Corpo Forestale sta intervenendo con un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, sotto il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Castiadas. A dare manforte alle squadre a terra stanno operando anche un Canadair della flotta nazionale e un elicottero della flotta regionale, che stanno effettuando lanci d’acqua sulla zona per arginare le fiamme.

La giornata è caratterizzata da condizioni meteorologiche che favoriscono il rischio incendi. È infatti scattata l’allerta gialla per la parte orientale e meridionale della Sardegna. Le raffiche di vento stanno superando i 32 chilometri orari, mentre le temperature rilevate, soprattutto nei settori orientali e meridionali dell’Isola, raggiungono e talvolta superano i 30 gradi.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.