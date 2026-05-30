Nella sede del Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas di Oristano, si è tenuta ieri, venerdì 29 maggio, una sessione teorico-pratica volta a formare 90 nuovi operatori neoassunti destinati all’avvistamento degli incendi boschivi nelle giurisdizioni territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Oristano, Cagliari e Iglesias.

Il personale specializzato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali di Oristano e Cagliari ha gestito l’attività formativa, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 23/58 del 3 luglio 2024. Questa delibera designa il CFVA come ente formatore regionale per il sistema antincendio boschivo.

L’avvistamento degli incendi è cruciale per attivare tempestivamente le strutture operative e dispiegare rapidamente le risorse di spegnimento, in un contesto operativo complesso influenzato da variabili ambientali. Durante la formazione, è stata posta particolare enfasi sull’interpretazione della colonna di fumo come elemento chiave per valutare l’evento incendio e pianificare strategie d’intervento efficaci.

Gli operatori hanno approfondito anche le procedure di comunicazione radio, la localizzazione precisa degli eventi, le vie di accesso e fuga, nonché il coordinamento con i Centri Operativi Provinciali del CFVA e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento per garantire la massima sicurezza nelle operazioni antincendio.

La rete regionale delle postazioni di avvistamento gestita dall’Agenzia Forestas rimane un pilastro fondamentale per la prevenzione degli incendi, riducendo i tempi di reazione e aumentando l’efficacia complessiva del sistema di lotta attiva. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna continua a svolgere un ruolo centrale nella formazione degli operatori del sistema antincendio regionale, contribuendo alla campagna antincendi 2026.