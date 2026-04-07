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L’Istat ha aggiornato i dati relativi ai prezzi al consumo per la città di Cagliari riferiti a gennaio 2026, a seguito di una revisione della metodologia di calcolo. La ripubblicazione rientra in un intervento tecnico volto a rendere più preciso il sistema di rilevazione degli indici.
Secondo le nuove stime, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (N.I.C.) registra su base mensile un aumento dello 0,5%, in accelerazione rispetto al +0,2% rilevato a dicembre 2025.
Diverso il quadro su base annua: confrontando gennaio 2026 con lo stesso mese del 2025, l’incremento si attesta allo 0,8%, in calo rispetto al +1,1% registrato nel mese precedente.
L’aggiornamento dei dati segue dunque una revisione metodologica che può determinare lievi modifiche rispetto alle precedenti pubblicazioni, senza però incidere in modo sostanziale sull’andamento complessivo dei prezzi al consumo.