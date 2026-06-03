In occasione del 212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, venerdì 5 giugno 2026 alle ore 9:30, presso la Caserma intitolata all’App. Sc. UPG Renzo LAMPIS M.A.V.M.”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano (parcheggi di via Campanelli), si svolgerà la consueta cerimonia militare con i reparti schierati del Comando Provinciale e delle altre organizzazioni dell’Arma presenti in provincia come lo Squadrone CC Eliportato “Cacciatori Sardegna”, il Nucleo CC Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Tutela Agroalimentare Oristano.

Questo evento rappresenta un momento di grande importanza istituzionale e simbolica, durante il quale verranno onorati i valori fondamentali dell'Arma, i militari caduti e le loro famiglie, l'importanza del legame con i cittadini e l'impegno quotidiano per garantire legalità, sicurezza delle comunità e coesione sociale.

La cerimonia includerà anche la premiazione di alcuni militari che si sono particolarmente distinti nelle attività istituzionali, e sarà presenziata dalle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.