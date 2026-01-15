L'aeroporto di Olbia è stato ufficialmente dedicato a Sua Altezza Principe Karim Aga Khan IV, noto come il padre della Costa Smeralda e il promotore della creazione dell'aeroporto e della compagnia aerea Alisarda, successivamente rinominata Meridiana. La cerimonia inaugurale si è svolta presso l'aula consiliare del Comune, con la presenza del sindaco Settimo Nizzi, della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, del vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi, dell'amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto Silvio Pippobello, del direttore dell'Enec Pierluigi Di Palma e della principessa Zahra Aga Khan, figlia del defunto principe ismaelita.

"Ringrazio a nome di tutta la mia famiglia per questo riconoscimento e per l'affetto dimostrato a mio padre il principe", ha detto la principessa ricordando il profondo legame del padre con la Sardegna e la Gallura.

"Penso che nella storia di questa terra ci sia stato un unico grande benefattore, - ha sottolineato il sindaco Nizzi - L'Aga Khan ci ha dato sviluppo, ha realizzato importanti infrastrutture. Oggi siamo felici come figli di quell'epoca che tutto quello fatto dal principe sia successo".

"L'Aga Kgan come autentico valorizzatore della Sardegna - lo ha definito la governatrice Todde - Il principe ha immaginato un progetto di sviluppo quando ancora la parola turismo non era come la pensiamo oggi. La compagnia Alisarda nasce come parte integrante di un progetto che ha aperto la Sardegna e la Gallura all'Europa e al mondo. Questa di oggi è un'intitolazione che parla alla Gallura e al mondo".

La commozione durante la cerimonia è stata tanta. "Vedere la principessa mi sembra di rivedere il principe qui - ha confessato Silvio Pippobello, sottolineando l'impegno del principe nella costruzione dell'aeroporto, passato da Vena Fiorita a scalo internazionale.

"Accendere un grande fare su un'area considerata prima depressa e ora centrale per l'intero sistema Paese, è stato questo il grande pregio del principe", ha affermato il vice ministro Rixi.