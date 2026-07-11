Un'auto si è ribaltata questa mattina lungo la strada provinciale 15, all'altezza di Boroneddu. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:10, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Oristano ha ricevuto la richiesta di intervento.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva e la vettura si è capovolta. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

A bordo dell'auto viaggiavano due persone. Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato all'ospedale San Martino di Oristano per gli accertamenti del caso. Illeso, invece, il passeggero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno svolto gli adempimenti di competenza.