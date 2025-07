Le temperature, in queste ore, stanno nuovamente salendo e si prevede un caldo intenso fino alla metà della prossima settimana, a causa dell'anticiclone africano che si sta espandendo.

Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, evidenziando che entro lunedì si raggiungeranno i 37 gradi in Emilia, Lombardia orientale e Basso Veneto, mentre in Toscana e Umbria si arriverà anche a 38, e a Roma e Viterbo si toccheranno i 36 gradi. Secondo l'analisi delle temperature nelle varie città effettuata dall'esperto sabato, "quelle più calde saranno Oristano con 39 gradi, Foggia con 37, Forlì, Macerata e Nuoro con 36. Domenica il picco sarà toccato a Foggia con 40 gradi, poi avremo 38 gradi a Lecce, Matera e Nuoro, ma attenzione anche ai 37 gradi di Ferrara e ai 36 di Bologna e Mantova".

E, secondo Tedici, lunedì e martedì c'è la possibilità di un ulteriore rialzo delle temperature, non solo nei capoluoghi di provincia ma anche in molte località interne della Sicilia e della Sardegna. "Per un po' di respiro - osserva Tedici - dovremo aspettare metà della prossima settimana quando, forse, arriverà l'Anticiclone delle Azzorre a riportare temperature più fresche. Per ora, ci tocca il classico meteo del XXI secolo: anticicloni africani, notti tropicali" e temperature elevate.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 18 luglio

Cielo sereno. Possibili foschie mattutine sul settore occidentale.

Temperature: minime in leggera diminuzione sul settore occidentale e generalmente stazionarie altrove, massime in aumento.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: mossi sul settore occidentale con moto ondoso in progressiva attenuazione, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 19 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte.

Temperature: da lieve a moderato aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento dalla seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a diminuire domenica e ad aumentare il giorno seguente. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti occidentali con calma nella notte tra domenica e lunedì. I mari saranno mossi domenica con moto ondoso in attenuazione il giorno seguente.