Si è svolta oggi, venerdì 18 luglio, presso la Caserma “Mar. Capo M.A.V.M. Giovanni Antonio Pira” sede delle Fiamme Gialle nella provincia, la cerimonia di passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro. Il Colonnello Alessandro Ferri ha ceduto il testimone al Colonnello t. ISSMI Giancarlo Sulsenti, davanti al Comandante Regionale Sardegna, Gen. B. Claudio Bolognese, e a una delegazione di personale dei Reparti dipendenti.

Nel suo discorso di addio, il Colonnello Ferri ha riassunto le principali operazioni svolte durante il suo mandato e ha ringraziato sinceramente le istituzioni del territorio, la Prefettura, la Magistratura, le Forze di Polizia, gli enti locali, il mondo professionale e imprenditoriale e tutti i Finanzieri del Comando Provinciale.:

“Questi anni trascorsi alla guida della Guardia di Finanza di Nuoro – ha dichiarato il Colonnello Ferri – rappresentano per me un’esperienza straordinaria, umana e professionale, che porterò sempre nel cuore. In questa provincia così ricca di valori e tradizione, con un patrimonio storico culturale e paesaggistico certamente unico, che svolge un significativo ruolo nell’economia sarda anche grazie alla propria vocazione turistica, abbiamo operato quotidianamente per garantire la legalità economico-finanziaria, al fianco delle Istituzioni e a tutela dei cittadini e delle imprese oneste. Ogni risultato conseguito è stato possibile grazie al lavoro, alla dedizione e all’altissimo senso del dovere dimostrati da ogni singolo appartenente al Corpo”.

Il Colonnello Sulsenti, al termine dei saluti alle Autorità e ai presenti, ha manifestato la sua profonda soddisfazione per aver ricevuto l'incarico di un comando così prestigioso e ha garantito il massimo impegno nel promuovere la legalità. Successivamente, ha voluto rassicurare i militari del Comando Provinciale sulla sua costante vicinanza e condivisione delle responsabilità quotidiane. Infine, ha espresso un sentito ringraziamento e grande stima al Col. Ferri per l'eccezionale lavoro svolto con professionalità, dedizione e senso dello Stato, qualità che hanno contribuito ad accrescere il prestigio del Corpo in un territorio ricco di storia, valori e tradizioni.

Il Colonnello ISSMI Giancarlo Sulsenti, originario della provincia di Ragusa e nato nel 1970, ha completato il 91° Corso dell'Accademia e da allora ha ricoperto diversi incarichi di comando in tutto il Paese. Nel 2010 ha partecipato al Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, ottenendo il titolo di Master di II livello in studi internazionali strategico-militari.