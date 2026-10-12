Si è insediato questa mattina il nuovo direttore sanitario della Asl Ogliastra, il dottor Nicola Vargas, nominato nelle scorse settimane al posto del dottor Alessandro Baccoli. "Desidero innanzitutto ringraziare il dottor Andrea Fabbo per la fiducia riposta nei miei confronti - ha commentato Vargas - come direttore sanitario vorrei essere un facilitatore di servizi: cercherò di ascoltare tutti, con lo spirito di creare una unica grande squadra con il personale. La mia azione, insieme a quella della Direzione - continua il direttore - si muoverà prioritariamente su tre direzioni strategiche: la prima riguarda l'area ospedaliera di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, per la quale abbiamo in mente nuovi percorsi; la seconda punta al settore di Cardiologia, Emodinamica e Radiologia interventistica, mentre la terza - conclude - sarà focalizzata sull'integrazione tra ospedale e territorio".

Nicola Vargas, classe 1964, è un medico-chirurgo originario di Aversa, in provincia di Caserta, con oltre 25 anni di esperienza nel Servizio sanitario nazionale. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze specifiche soprattutto nell’ambito della geriatria, della medicina interna e della medicina d’urgenza. È specializzato in Geriatria e Anestesia e Rianimazione e ha conseguito un Master universitario di II livello in Management delle aziende sanitarie.

Prima di assumere il nuovo incarico in Ogliastra, ha diretto l’Unità operativa complessa di Geriatria dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale "San Giuseppe Moscati" di Avellino. Il suo percorso professionale è stato contraddistinto da una particolare attenzione all’integrazione tra ospedale e territorio, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi di cura dedicati ai pazienti anziani.