La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 28 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, dopo aver scoperto all’interno della sua abitazione un vero e proprio “market della droga”. L’operazione è stata condotta dai “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, che hanno rinvenuto non solo cocaina, marijuana e hashish, ma anche nuove tipologie di sostanze camuffate in prodotti di uso comune.

Durante la perquisizione a Decimomannu sono stati sequestrati 65 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish e 0,62 grammi di MDMA. Accanto a queste, 14 sigarette elettroniche già caricate con liquidi contenenti droghe sintetiche e sei lecca-lecca arricchiti con sostanze psicotrope, verosimilmente destinati a un pubblico giovanile. A completare il quadro probatorio, il ritrovamento di 3.575 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 28enne è stato trasferito nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida. L’episodio mette in evidenza una tendenza crescente: le droghe sintetiche vengono sempre più spesso occultate in prodotti apparentemente innocui, aumentando i rischi soprattutto per i più giovani. Le indagini proseguono per ricostruire i canali di approvvigionamento.