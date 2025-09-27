Incendio nella notte a Olbia, fiamme vicine all'aeroporto

Intorno alla mezzanotte un incendio di vegetazione è divampato all’ingresso sud di Olbia, non lontano dall’aeroporto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco della città, affiancati dalle unità del distaccamento aeroportuale e dalla squadra di Arzachena.

L’azione congiunta delle squadre ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi fino a minacciare l’area aeroportuale e la strada statale 125.

Non si registrano persone coinvolte. Sul luogo dell’incendio erano presenti anche i Carabinieri, impegnati nelle verifiche e nella gestione della viabilità.