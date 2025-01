Una giornata di festa oggi a Tortolì, che celebra il 100° compleanno di tzia Giovanna Scalas.

Tzia Giovanna, nata il 4 gennaio 1925, è la quinta centenaria della comunità e ha dedicato la sua vita con amore e sacrificio alla famiglia. Vedova dal 1978 del signor Saba, operatore portuale, ha trascorso gli anni come casalinga, crescendo con amore e impegno nove figli.

Oggi, circondata dall'affetto di familiari, tra cui 12 nipoti e 6 pronipoti, è stata omaggiata dall'Amministrazione comunale di Tortolì con saluti ufficiali e una targa commemorativa per il suo contributo alla comunità. Il sindaco Marcello Ladu, la presidente del Consiglio comunale Mara Mascia e il consigliere di maggioranza Fabrizio Annarumma erano presenti per festeggiare l'importante occasione.

Il sindaco Ladu ha dichiarato: "È un onore celebrare i 100 anni di tzia Giovanna, simbolo di amore familiare, sacrificio e impegno. La sua lunga vita è un esempio per tutti noi." Ladu ha concluso augurando a tzia Giovanna salute e serenità per gli anni a venire, mentre la comunità tortoliese si stringe attorno a lei con affetto in questo giorno speciale.