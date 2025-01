Comunità di Tortolì in lutto per la morte prematura di una sua cittadina. Si tratta della mamma della piccola Anna Laura Pilia, la bambina di 10 anni che perse la vita nelle acque del porto di Arbatax ad agosto scorso, dopo che la barca monoposto in cui stava prendendo lezioni di vela si capovolse, catapultandola in mare.

Il sindaco e l'amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la perdita di Silvia, cara concittadina della città, e si uniscono al dolore della famiglia: “Il sindaco, unitamente all'amministrazione comunale, a seguito della tragedia appresa questa mattina a Tortolì in cui è deceduta la nostra cara concittadina Silvia, esprime profondo cordoglio e si unisce al lutto della famiglia”.

In segno di rispetto e vicinanza, tutte le manifestazioni dell'Epifania previste sono state annullate: “La città di Tortoli perde una madre che ci ha lasciato troppo presto, in segno di rispetto e interpretando il sentimento comune dei cittadini, tutte le attività di intrattenimento musicale previste per l’Epifania, in tutto il territorio comunale saranno sospese”.

L’incidente

La bimba sarebbe rimasta intrappolata all'interno dello scafo dopo aver scuffiato, impedendole di reagire e di liberarsi per riemergere: i polmoni si sarebbero riempiti d'acqua, non lasciandone scampo. I funerali della piccola si tennero il 10 agosto 2024 nella chiesa di Sant'Andrea. Il sindaco Marcello Ladu proclamò il lutto cittadino.