Questa mattina, presso la sala Giunta del Municipio di Tortolì, si è svolta la cerimonia di premiazione dello “Sportivo dell’anno” 2024.

Il riconoscimento, istituito lo scorso anno dall’Amministrazione comunale, è riservato all’atleta residente in città che si sia distinto per particolari meriti nella propria disciplina. Quest’anno, ad aggiudicarselo - succedendo nell’albo d’oro al giovanissimo velista, Gianluca Pilia, vincitore nel 2023 - è stato Mattia Cristo, campione nella disciplina del Brazilian Jiu-jitsu. A premiare il 25enne tortoliese è stata l’assessora allo Sport, Rita Cocco, in rappresentanza dell’Amministrazione.

Coronamento di un percorso

A individuare l’atleta migliore dell’anno 2024 è stata recentemente la Commissione comunale allo Sport - presieduta dall’assessora Cocco e dai componenti: Fabrizio Annarumma (consigliere di maggioranza), Tiziana Mameli (consigliera di minoranza), Alessandro Fadda, Pino Murgia, Giorgio Muntoni, Fabrizio D’Elia e Luca Loi - che si è espressa all'unanimità per la premiazione dell’atleta visto il suo importante successo nel torneo nazionale "Italian Bjj Open 2024", dove ha conquistato il titolo di vincitore assoluto tra le cinture blu - per il secondo anno consecutivo -. Questo prestigioso risultato gli ha permesso, inoltre, di ottenere il terzo posto nel ranking nazionale della U.L.J.J. per la stagione 2023/2024, confermando il suo valore e la sua dedizione in una delle discipline più competitive del panorama sportivo nazionale.

Il sindaco Ladu: "Lo sport unisce". Mattia Cristo: "Grande orgoglio"

“La cerimonia è stata un'occasione per l’Amministrazione di celebrare il talento, l'impegno e la determinazione dell'atleta, che ha dato lustro al nostro Comune attraverso risultati di altissimo livello”, ha affermato l’assessora Rita Cocco.

“Questo premio vuole essere la testimonianza dell’importanza che lo sport riveste a Tortolì”, ha spiegato il sindaco Marcello Ladu. “Attraverso la determinazione e i successi dei nostri atleti, siamo testimoni di come lo sport possa unire, ispirare e trasmettere valori positivi a tutti. In qualità di Amministrazione, continueremo a supportare lo sport come mezzo per promuovere la salute, l'inclusione e il benessere di tutta la nostra comunità”, ha concluso il sindaco.

“Ringrazio l’Amministrazione per il premio ricevuto - ha affermato Mattia Cristo - che ripaga dei sacrifici fatti in questi anni per poter competere a certi livelli. Per me è un grande orgoglio e un ulteriore stimolo ricevere questo riconoscimento, al fine di raggiungere altri importanti traguardi.”

Alla cerimonia, hanno partecipato il consigliere Annarumma, il maestro di brazilian jiu-jitsu Fadda (allenatore di Cristo) Fadda, il maestro di karate Muntoni, l’allenatore di calcio Murgia, tutti in rappresentanza della Commissione. Inoltre presente anche una delegazione di atleti dello stesso team dello “Sportivo dell’anno” 2024.