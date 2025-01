Rischio decadenza Alessandra Todde: il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari, guidato dalla presidente Gemma Cucca e composto da sei membri effettivi, ha adottato un provvedimento che contesta dieci pagine e sette punti. I membri del collegio sono Dario De Luca, Maria Luisa Scarpa, Francesco Alterio, Riccardo Fercia, Roberta Asuni e Tullio Conti.

Secondo quanto affermato dal collegio, la documentazione riguardante le spese elettorali della campagna della governatrice non rispetterebbe pienamente le disposizioni stabilite da due leggi, ovvero la legge nazionale 515 del 1993 e la legge regionale 1 del 1994 che ne recepisce le disposizioni.

Inoltre "non risulta essere stato nominato il mandatario, la cui nomina deve ritenersi obbligatoria" ai sensi delle due leggi richiamate. Ancora, si legge nel documento, "non risulta essere stato aperto un conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi". E poi, quarto punto, "non risulta l'asseverazione e la sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario che avrebbe dovuto essere nominato".

Secondo il collegio, ancora, "non è stato prodotto l'estratto del conto corrente bancario o postale" e "non risultano dalla lista movimenti bancari i nominativi dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti per la campagna elettorale come previsto dalle due norme sopra citate".

E, ancora, non sarebbe chiaro su quale conto siano state indirizzate le donazioni raccolte tramite PayPal durante la campagna, pur essendo somme di modesta entità. Secondo i membri del collegio, il rendiconto elettorale del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle, presentato il 23 maggio per rispettare gli obblighi di legge, firmato dal senatore Ettore Licheri e inviato alla Corte dei Conti, non chiarirebbe "se le spese indicate nei documenti depositati riguardino le spese della candidata alla presidenza o la campagna elettorale dei candidati consiglieri sostenuti dal Movimento".

La dichiarazione elettorale presentata riporta "di aver sostenuto spese, come da rendiconto allegato, per complessivi euro 90.629,98 e di aver ricevuto contributi e o servizi per euro 90.670,00". Nel documento il collegio riporta di aver ricevuto i documenti e la relazione della presidente per chiarire i dubbi sollevati, tuttavia ritiene che non siano sufficienti per risolverli.