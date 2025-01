Nella tarda mattinata di oggi, il Comune di Tortolì ha celebrato con commozione l'inaugurazione della piazza dedicata a Giorgio Ladu, una figura di spicco per la città e per la Sardegna. Situato di fronte all'ingresso del parco La Sughereta sul lato del viale Europa, il nuovo spazio pubblico porta il nome dell'ex sindaco di Tortolì, ex assessore regionale e storico esponente del Partito Sardo d'Azione (Psd'Az), scomparso il 11 luglio 2020 all'età di 77 anni. La decisione di intitolare la piazza è stata presa dalla Commissione Toponomastica su proposta della Giunta comunale per onorare l'impegno politico e sociale di Giorgio Ladu.Durante la cerimonia di apertura, il sindaco Marcello Ladu ha spiegato le ragioni dietro la decisione di tributare omaggio al notevole politico tortoliese: "Giorgio Ladu è stato un modello di dedizione al servizio della nostra comunità e di tutta la Sardegna. Il suo impegno politico ha avuto un impatto significativo in diversi settori, come il potenziamento dei servizi sanitari nell'isola, incluso l'avvio del reparto di cardiochirurgia presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, dove sono stati svolti i primi trapianti di organi. Ha contribuito al potenziamento delle strutture ospedaliere a Lanusei e alla creazione di importanti servizi sanitari a Tortolì, Arbatax e alle RSA. Inoltre, si è distinto per la promozione di eventi scientifici di rilievo internazionale, come il convegno sulla Talassemia del 1989, e il suo attivo sostegno a cause sociali importanti, tra cui le associazioni Aido e Admo."Durante la cerimonia, molti parenti, amici e colleghi hanno voluto rendere omaggio all'ex sindaco, suscitando applausi da parte di una folla numerosa presente. Tra i partecipanti, c'erano la famiglia Ladu, composta dalla moglie Anna e dai figli Stefania, Giuseppe ed Elisabetta, insieme a numerose autorità locali e regionali. Inoltre, erano presenti l'ex governatore della Regione e segretario del Psd'Az, Christian Solinas, insieme a vari rappresentanti del partito, il presidente della Sfirs, Tonino Chironi, e diversi imprenditori locali.