Fonni si prepara a vivere un intenso fine settimana dedicato alle tradizioni, alla cultura e al mondo dei cavalli. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, il paese sarà animato da un ricco calendario di appuntamenti che culminerà con la quarantesima edizione del Palio di Fonni.

Il programma nasce dalla collaborazione tra la Società Ippica Fonnese, il Comune di Fonni, la Pro loco, l’associazione culturale Urthos e Buttudos, l’associazione culturale Brathallos e le altre realtà impegnate nell’organizzazione della manifestazione.

Tre giornate durante le quali si alterneranno momenti istituzionali, rievocazioni legate alla storia del Palio, spettacoli di ballo e folklore, maschere provenienti da diversi Paesi e, infine, l’attesa sfida equestre al galoppatoio San Cristoforo.

"Se c’è una cosa, tra le tantissime, che mi rende orgogliosa del mio paese è l’atmosfera che si respira in queste giornate quando decine e decine di volontari appartenenti a tutte le associazioni si mettono insieme, organizzano, si assumono responsabilità, creano legami e amicizie, si divertono, fanno comunità", ha sottolineato la sindaca Daniela Falconi.

"In questi giorni vale la pena venire a Fonni 'solo' per respirare questa atmosfera - ha continuato la prima cittadina -. Ma in realtà vale la pena essere qui perché il programma è davvero ricco, e non si può spiegare a parole".

Venerdì 31 luglio

Il fine settimana fonnese prenderà il via venerdì 31 luglio, alle ore 18, negli spazi di “Sa Poa”.

La serata si aprirà con un riconoscimento dedicato ai presidenti che, nel corso degli anni, hanno guidato la Società Ippica Fonnese, contribuendo alla crescita e alla continuità di una delle manifestazioni più sentite del paese.

Seguirà la presentazione dei trofei messi a disposizione dalla Società Ippica Fonnese e dal Comune di Fonni per i vincitori della quarantesima edizione del Palio.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il logo di “Identidades”, il progetto curato dall’associazione culturale Urthos e Buttudos. A chiudere la serata sarà il saggio della scuola di ballo sardo dell’associazione culturale Brathallos.

Sabato 1° agosto

La giornata di sabato inizierà alle ore 10 nella Sala Ceas, con il convegno dedicato agli ospiti della manifestazione.

Subito dopo si entrerà nel vivo della preparazione del Palio con l’estrazione delle batterie, uno dei momenti più attesi per conoscere gli abbinamenti e l’ordine delle sfide.

Il programma prevede anche la vestizione del fantino e la benedizione impartita dal parroco, in un rito curato dalla Società Ippica Fonnese che unisce il mondo delle corse alla devozione e alle tradizioni della comunità.

Alle ore 16:30 prenderà il via la nona edizione di “Identidades”, la sfilata internazionale delle maschere organizzata dall’associazione Urthos e Buttudos. Le vie di Fonni saranno attraversate da figure, suoni e rituali appartenenti a culture differenti, in un incontro tra identità locali e tradizioni internazionali.

La giornata si concluderà alle ore 20:30 con la quattordicesima edizione del Festival internazionale del folklore, curato dall’associazione culturale Brathallos. Sul palco si alterneranno gruppi e danzatori, offrendo al pubblico uno spettacolo dedicato alla musica, ai costumi e alle danze popolari.

Domenica 2 agosto

Domenica sarà il giorno della grande sfida. Alle ore 17, al galoppatoio San Cristoforo, si correrà il 40° Palio di Fonni.

Fantini e cavalli si contenderanno la vittoria in un appuntamento che quest’anno celebra un traguardo particolarmente importante. Quarant’anni di corse, passione, rivalità sportive e partecipazione popolare che hanno trasformato il Palio in uno degli eventi più attesi del panorama equestre sardo.

Aspettando "Identidades"

Primo episodio " Il Processo"

Secondo episodio "La chiamata"

Terzo episodio “Il Reclutamento”

Quarto episodio a breve in onda