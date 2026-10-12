Esordio della nave da crociera Renaissance della Ambassador Cruise ad Arbatax. A bordo 1.120 passeggeri. È la prima tappa italiana, dopo la partenza da Marsiglia. Ed è anche il primo porto sardo del multiscalo che, domani e dopodomani, toccherà rispettivamente Cagliari ed Oristano, per proseguire, il 15, ad Ajaccio e concludere l'itinerario a Marsiglia il giorno seguente.

Sottobordo, i crocieristi, in gran parte francesi, sono stati accolti dai gruppi folk del territorio nei tradizionali costumi locali. Circa 300 passeggeri hanno preso parte alle escursioni organizzate dalla compagnia in Ogliastra (Grotte su Marmuri e area archeologica di S'Ortali 'e su Monti) e nel centro Sardegna, in particolare Mamoiada e Orgosolo.

Per tutti gli altri passeggeri che hanno deciso di muoversi in autonomia nel territorio ogliastrino, l'amministrazione comunale di Tortolì ha ospitato nella piazza centrale gli stand di tutti e 23 i Comuni dell'Ogliastra. I visitatori, accompagnati dagli studenti in occasione di Monumenti aperti, hanno visitato la Torre di San Miguel, il Faro di Bellavista, il complesso nuragico di S'Ortali 'e su Monti, la Blocchiera Falchi, le chiese di Sant'Andrea, Sant'Antonio e Sant'Anna, l'ex Caserma Reale dei Carabinieri a cavallo, il Museo Su Logu de s'Iscultura e la Torre costiera di San Gemiliano.

Altri gruppi hanno scelto invece la vicina peschiera dello stagno di Tortolì. Non solo accoglienza, ma anche potenziamento della ricettività del porto. Su questo fronte l'AdSP del Mare di Sardegna sta procedendo alla realizzazione di una piattaforma di approdo per i tender, affiancata da una rampa dedicata alle persone con mobilità ridotta.

"L'arrivo della Renaissance dimostra che Arbatax può giocare un ruolo nel mercato crocieristico anche con le navi di più grandi dimensioni del segmento culturale e lusso — spiega il presidente dell'Adsp Domenico Bagalà- con la riqualificazione della Stazione Marittima. Per la prima volta, inoltre, vediamo l'approccio "otto porti, otto porte di accesso", presentato al Seatrade Med di Las Palmas, prendere forma e tradursi in risultati concreti. Fuori dalla stagione balneare, la compagnia Ambassador sperimenta un itinerario che include ben tre porti del sistema confermando l'interesse degli operatori a presentare la destinazione Sardegna con le sue anime diverse che meritano di essere vissute seguendo un percorso lento e dedicato".