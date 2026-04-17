Guardie mediche operative in Ogliastra nel fine settimana dal 17 al 19 aprile, con un calendario definito per garantire la continuità assistenziale sul territorio.

Il servizio sarà pienamente attivo nelle sedi di Baunei, Gairo, Perdasdefogu, Seui, Talana e Villagrande Strisaili dalle 20 di venerdì 17 aprile fino alle 8 di lunedì 20 aprile. Apertura più limitata per Bari Sardo, dove la guardia medica sarà in funzione dalle 20 di venerdì fino alle 8 di sabato.

A Ilbono il presidio sarà operativo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, poi nuovamente dalle 20 dello stesso giorno alle 8 di domenica e ancora dalle 20 di domenica fino alle 8 di lunedì. Turni articolati anche a Jerzu, con attività dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, dalle 10 di sabato alle 8 di domenica e infine dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

A Tertenia il punto di continuità assistenziale sarà attivo dalle 10 di sabato 18 aprile alle 20 di domenica 19 aprile. A Tortolì, invece, il servizio sarà garantito dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, poi dalle 10 di sabato alle 8 di domenica e ancora dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

Per ricevere assistenza è possibile contattare il numero europeo 116 117: un operatore metterà in collegamento con il medico della sede più vicina o, in caso di necessità, con il servizio di emergenza urgenza 118.