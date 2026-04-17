Via libera della giunta comunale di Cagliari al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza del tratto costiero tra la Torre de Su Perdusemini, sul colle di Sant’Elia, e Marina Piccola. La proposta del servizio Opere pubbliche, presentata dall’assessore Yuri Marcialis, punta a intervenire lungo il versante sud-est per ridurre il rischio frane e garantire condizioni di sicurezza adeguate in un’area molto frequentata.

Le risorse disponibili ammontano a 3 milioni di euro, provenienti da fondi regionali del Por Fesr 2014-2020. L’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e mira anche a migliorare la fruibilità dell’intero tratto costiero.

Sempre su proposta di Marcialis, la giunta ha approvato la delibera per il riconoscimento di un debito fuori bilancio legato a lavori urgenti: riguardano i danni alla scalinata del Bastione e il distacco di intonaco nella Galleria dello Sperone. I tecnici hanno rilevato numerosi gradini danneggiati o vandalizzati e, nella galleria, fenomeni di distacco dovuti alla cristallizzazione dei sali presenti nelle infiltrazioni. L’importo complessivo è di 305.686 euro e sarà il Consiglio comunale a esprimersi.

Sul fronte cittadino, il sindaco Massimo Zedda aggiorna sui lavori: "In via Dante proseguono i lavori di pavimentazione e tracciamento della segnaletica stradale. A Pirri, di recente, si sono realizzati interventi di rifacimento del manto stradale nelle vie limitrofe al mercato di Is Bingias, nelle vie Santa Maria Chiara e dei Valenzani. Sono in programma tanti altri interventi in tutti i quartieri della città. Per quanto riguarda le manutenzioni, l’appalto per strade, piazze e marciapiedi partirà il 1° giugno, quello sull’illuminazione pubblica è iniziato il 1° marzo. L’appalto sulla raccolta dei rifiuti è in fase di aggiudicazione con nuovi servizi di pulizia e decoro."