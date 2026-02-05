Brutto incidente stradale alle prime luci dell’alba a Elini. Intorno alle 7.20, un’auto è uscita di strada in via Carmine ed è precipitata per circa otto metri, ribaltandosi in un terreno sottostante la carreggiata. Il conducente, un giovane residente in paese, è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto è intervenuta la squadra 8A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei, che ha raggiunto il veicolo finito fuori strada ed estratto il ragazzo dall’abitacolo. Il giovane è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in codice rosso al Pronto soccorso di Lanusei.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Lanusei, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.