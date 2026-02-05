Rapina ieri sera, poco prima dell’orario di chiusura, al supermercato Coop di via Asfodelo, ad Alghero. Un uomo armato di pistola e con il volto coperto da una maschera ha fatto irruzione nel punto vendita, minacciando i cassieri e portando via l’incasso della giornata, alcune migliaia di euro, prima di darsi alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero, che indagano sull'accaduto.

La rapina di ieri sera è identica per modalità a un altro colpo messo a segno nei giorni in un altro supermercato, sempre ad Alghero.