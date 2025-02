Cocaina, cartucce e oltre 40 mila euro in contanti. È quanto sequestrato dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei a un 55enne pregiudicato di Tortolì.

L’operazione antidroga, avvenuta con il supporto del personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, ha avuto luogo nella notte tra il 20 e il 21 febbraio. A Tortolì e Girasole i militari hanno controllato 27 persone e 10 veicoli, oltre a 3 esercizi commerciali con identificazione degli avventori.

Durante l’azione coordinata dei militari, il 55enne è stato arrestato poiché trovato in possesso di 10,4 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Nel corso della stessa perquisizione, come riferito dai Carabinieri, sono state anche rinvenute e sequestrate 2 cartucce calibro 7,65 “gfl” e circa 41000 euro in contanti.

All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi nel pomeriggio del 21 febbraio, il 55enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.