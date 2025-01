Durante il periodo difficile della pandemia, il sistema sanitario in Sardegna e a livello nazionale è stato messo a dura prova. Anche l'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei non ha fatto eccezione. A causa dell'emergenza, l'Ortopedia dell'ospedale è stata trasformata in un reparto Covid, compromettendone gravemente le attività.

Tuttavia, con il calo dell'impatto della pandemia nel 2021, si è visto un nuovo inizio: oltre 2100 interventi di chirurgia ortopedica in quattro anni, con una media di oltre 500 procedure ogni anno. Questo boom ha coinvolto anche l'attività ambulatoriale, con un totale di 7677 visite nel 2023 e 8443 nel 2024 (dati forniti dalla S.c. Ortopedia del N.S. della Mercede di Lanusei).

Attualmente, l'ospedale di Lanusei dispone di un reparto funzionante - viene precisato dall'Asl Oglistra - che accoglie pazienti provenienti da diverse province sarde. Questo nuovo inizio è da attribuire all'équipe guidata dal dottor Luigi Soddu, nato a Iglesias, ma ogliastrino doc, date le origini materne (Bari Sardo) e il suo vissuto che nel tempo ha visto l’Ogliastra come luogo del cuore. Non è un caso che dopo oltre 30 anni all’ospedale Marino di Cagliari e una breve parentesi al Brotzu, il dottor Soddu abbia scelto di chiudere il cerchio con il suo approdo al Nostra Signora della Mercede di Lanusei, dopo aver vinto il concorso pubblico per primario.

"Quando sono arrivato qui, nel febbraio 2021, il reparto era da riscostruire – spiega – il risultato che abbiamo ottenuto è figlio dei grandi sforzi di riorganizzazione che abbiamo portato avanti in questi anni. Non è stato un lavoro semplice – ricorda – il primo passo è stato quello di riprendere a operare, che è poi la nostra “mission” principale. Successivamente abbiamo pensato ad allestire il reparto dal punto di vista logistico. Dopo un’attenta analisi, ho presentato alcune idee per la realizzazione di un progetto che rilanciasse la struttura, affinché si creasse un’ortopedia che avesse tutti i requisiti per lavorare bene e, soprattutto, che avesse una sua autonomia rispetto alle altre strutture dell’ospedale. Ora - continua il direttore dell’Ortopedia di Lanusei – possiamo contare su tutti gli spazi, come la sala gessi, la medicheria, il reparto degenze, la guardiola. Per questo nuovo inizio è stato fondamentale il supporto di tutto l’ospedale – rimarca Soddu – con il direttore del presidio, dottor Luigi Ferrai, abbiamo lavorato fianco a fianco per rendere il reparto operativo il prima possibile: insieme a tecnici e operai, abbiamo sacrificato anche le domeniche. In quella fase, così come anche oggi – sottolinea il primario – è stato importante il sostegno che abbiamo ricevuto dalle altre strutture dell’ospedale, come il reparto di Chirurgia guidato dal dott. Giovanni Pietro Paolo Gusai e quello di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dottor Francesco Loddo. Senza dimenticare il Blocco operatorio, coordinato da Vito Collu".

Oltre ai numeri, parlano anche le diverse tipologie di interventi condotti dalla squadra del dottor Soddu, che vanno dalla chirurgia del femore all'artroscopia del ginocchio. Parallelamente alla crescita fisica della struttura, si è assistito anche alla crescita dell'équipe, che ora è composta da professionisti altamente qualificati provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo.

Guardando al futuro, l'équipe del dottor Soddu accoglie giovani professionisti, offrendo loro l'opportunità di mettersi alla prova e di arricchire la loro formazione. L'arrivo di specializzandi è considerato un grande stimolo e un'opportunità di crescita per l'équipe nel suo insieme.

L’équipe del dottor Soddu è formata da Davide D’Aquila, Salvatore Lai, Gian Luigi De Pascali, Leonardo Crissantu, e i consulenti Tito Palmas, Roberto Sardo e Orlando Sanchez, di origini cubane, ma ormai di casa in Ogliastra. Ovviamente nel lavoro del reparto hanno un ruolo fondamentale anche gli infermieri e gli Oss, tutti operatori di altissimo livello. "Non possiamo dimenticare il prezioso contributo apportato in tutti questi anni dal dottor Maurizio Ennas – sottolinea il direttore del reparto, ricordando l’ortopedico scomparso nel dicembre del 2023 – che si è speso tanto per ridare vita all’Ortopedia. Una figura a cui l’Ogliastra deve davvero molto".

Attualmente nell’équipe del dottor Soddu non mancano i giovani professionisti, come Matteo Murru, specializzando dell’università di Perugia, originario di Villagrande Strisaili, e il dottor Gianfranco Pirellas, originario di Fonni, specializzando proveniente dall’università degli studi di Sassari. "Siamo ben lieti di dare ai giovani la possibilità di mettersi in gioco, da noi hanno modo di praticare ciò per cui hanno studiato – puntualizza il primario - ritengo che l’arrivo di specializzandi sia un grande stimolo ed anche un momento di studio per tutta l’équipe: la loro presenza ci consente di mettere in discussione ciò che spesso nel lavoro quotidiano si dà per scontato".