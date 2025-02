Un nuovo primario ha preso servizio nell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei: si tratta del dottor Alberto Pullano che da ieri ha assunto la direzione della struttura complessa di Pediatria del nosocomio ogliastrino.

Il professionista è originario di Catanzaro ed ha vinto il concorso che negli scorsi mesi l’Ares Sardegna ha bandito per la Asl Ogliastra. Il dottor Pullano rappresenta un ulteriore tassello che va a rinforzare l’ospedale di Lanusei che in poco più di un anno ha visto l’arrivo di altri quattro direttori: Roberto Prost (Radiologia), Antonello Cossu (Medicina), Fabio Savini (Laboratorio Analisi) e Massimo Belluardo (Nefrologia e Dialisi).

Alberto Pullano, 60 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma (1992). Sempre nella capitale, si è specializzato in Pediatria nel 1996. Proviene dalla Asl di Nuoro, dove ha lavorato come dirigente medico nella Uoc di Pediatria e TIN dell’ospedale San Francesco del capoluogo barbaricino. In precedenza il nuovo direttore ha lavorato nella divisione dei Neonatologia dell’azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari (2009-2012). Il dottor Pullano ha conseguito anche due Master universitari di II° livello, entrambi presso La Sapienza Università di Roma: il primo in Neonatologia (2007-2008), il secondo in Terapia intensiva neonatale e pediatrica (2010-2011).

Il neodirettore ha le idee chiare su quali siano i primi passi da muovere alla guida del reparto: "Il mio obiettivo primario – spiega il dottor Pullano - sarà quello di cercare di estendere i tempi e la qualità dell’assistenza ospedaliera, in maniera direttamente proporzionale alle risorse umane e strutturali disponibili, sia in termini di professionisti, sia in termini di presidi medici".

Pullano crede molto nella formazione e nel trasferimento delle conoscenze, soprattutto nei confronti dei professionisti più giovani. "Vorrei creare e far crescere un’équipe, puntando sulla formazione degli operatori sanitari della struttura complessa (medici, infermieri e Oss). In questo modo – continua – sarà possibile fornire prestazioni sempre più appropriate e sicure, sia per gli operatori, sia per i pazienti. Questo – conclude Pullano - si traduce nel massimizzare il beneficio e minimizzare il rischio".

Lo stesso Pullano è un formatore in ambito pediatrico e neonatale, come testimoniato dalla notevole quantità di certificazioni che ha acquisito nel tempo, tra le quali figurano quelle di istruttore di PBLS, PALS, Triage pediatrico della SIMEUP (Società italiana medicina emergenza urgenza pediatrica); istruttore di Rianimazione neonatale, Stabilizzazione e trasporto del neonato critico, Simulazione neonatale ad alta fedeltà della SIN (Società Italiana di neonatologia), istruttore di simulazione di base e avanzata della UCSC (Università Cattolica Sacro Cuore di Roma) e Facilitatore di simulazione pediatrica (2017) – Aou Meyer-IRCCS.

L’arrivo del nuovo direttore è sicuramente una buona notizia per la struttura complessa di Pediatria del N.S. della Mercede che negli ultimi anni ha sofferto della carenza di professionisti in questa disciplina. Carenza che purtroppo si registra sia a livello regionale, sia a livello nazionale.

Il rilancio del reparto e la possibilità di riapertura del Punto nascite passano soprattutto per i concorsi. "Come è noto – spiega Andrea Marras, direttore generale della Asl Ogliastra - i concorsi per dirigenti medici di specialità, banditi da Ares Sardegna per la nostra Azienda, sono stati pubblicati lo scorso 29 novembre 2024, tra cui quelli che riguardano le strutture complesse di Pediatria e Ginecologia e Ostetricia. C’è stata la delibera di ammissione dei candidati e la composizione delle commissioni sta per essere formalizzata. I concorsi sono in attesa di essere espletati - continua Marras - e sulla base del loro esito e dell’eventuale arrivo di nuovi professionisti per i reparti di Pediatria e Ginecologia e Ostetricia – prosegue il Dg - si potranno fare le dovute valutazioni con il dottor Pullano sulla possibilità di una piena apertura della Pediatria e, insieme, al dottor Marco Dei, direttore della struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, per quanto concerne la riattivazione del Punto nascite".