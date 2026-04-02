Proseguono a Pirri gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico legati alla realizzazione del collettore C70, finanziati con fondi PN Metro Plus. Per consentire l’avanzamento dei lavori, sono state introdotte modifiche temporanee alla viabilità nell’area di via Paolo Pili e via Santa Maria Goretti.

Come previsto dall’ordinanza dirigenziale 895/2026 del servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, i provvedimenti resteranno in vigore fino al 30 aprile 2026. Tra le principali novità, la chiusura al traffico di via Paolo Pili nel tratto compreso tra via Segni e l’incrocio con via Paolo Placido e via Santa Maria Goretti. Stop alle auto anche in via Santa Maria Goretti, dall’intersezione con via Rampi fino al civico 61.

Cambiano anche i sensi di marcia in diverse strade della zona. In via dei Mori viene introdotto il senso unico verso via San Clemente nel tratto tra via Santa Teresa di Gallura e la stessa via San Clemente, mentre nel tratto successivo fino a via Pili è previsto il doppio senso con divieto di sosta su entrambi i lati per tutta la giornata. Stessa organizzazione per via Placido, con senso unico in una prima parte e doppio senso con divieto di sosta nella restante.

Modifiche anche alla circolazione in via Segni e via Argiolas, dove vengono istituiti obblighi di proseguire diritto in corrispondenza di alcune intersezioni, oltre a svolte obbligatorie in punti specifici, come in via Santa Maria Goretti all’incrocio con via Alfredino Rampi.

Le misure, necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, comporteranno inevitabili disagi alla circolazione nella zona interessata.