Per decisione dell'assessore all'Agricoltura, Gian Franco Satta, la Giunta ha ufficializzato il riconoscimento di condizioni meteorologiche avverse eccezionali a seguito delle intense precipitazioni registrate tra il 26 e il 27 ottobre 2024 nelle zone del Sulcis e del Medio Campidano.

"È stata fatta una puntuale valutazione dei danni da parte dei tecnici di Laore - spiega l'assessore Satta - Le misure di sostegno economico per facilitare la ripresa delle attività agricole e zootecniche nelle zone interessate sono state già stanziate dal Consiglio regionale, ora è fondamentale garantire che questi fondi raggiungano le imprese interessate." L'esecutivo ha dato il via libera alla delimitazione territoriale eseguita dall'agenzia Laore, il cui team di esperti ha condotto un'indagine sul campo per valutare i danni subiti, individuando le aree colpite dai danni alle produzioni e alle strutture. In particolare, sono stati identificati 20 territori colpiti dalla calamità, situati nelle sub regioni del Sulcis e del Medio Campidano (province di Oristano e Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari). Complessivamente, sono coinvolte 242 aziende, principalmente attive nel settore agricolo e zootecnico. I luoghi più colpiti dagli eventi atmosferici estremi includono Decimoputzu con danni totali per 1.262.416 euro, Villasor per 1.151.891 euro, Villaspeciosa con danni per un totale di 993.577 euro e Siliqua per un importo di 884.432 euro.

In totale sono state stimate conseguenze per un valore di 6.573.051 euro, nel dettaglio: danni alle colture per 3.592.371 euro; danni alle strutture aziendali, alla viabilità interpoderale e alle opere di miglioramento fondiario per 2.745.642 euro; danni alle scorte aziendali per 99.750 euro; danni al patrimonio zootecnico per 135.288 euro.

I tecnici di Laore hanno svolto attività di sopralluogo nelle aziende agricole per valutare e ripartire le segnalazioni ricevute. Durante i rilievi, condotti insieme all'imprenditore o al suo delegato, sono stati verificati diversi aspetti: dalla coerenza tra la situazione dichiarata e il fascicolo aziendale, all'identificazione e verifica dei dati catastali, fino alla stima dei danni subiti utilizzando metodi sintetici o analitici.