In merito agli interventi mirati a prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, promossi e potenziati dal Questore della Provincia di Nuoro, gli agenti della Squadra Volante e della Sezione Servizi della Questura di Nuoro, con il supporto della locale Squadra Mobile, hanno condotto una serie di controlli in diversi istituti scolastici del capoluogo per contrastare e prevenire la diffusione di questo fenomeno tra i giovani.

I controlli sono stati eseguiti presso la stazione dell’A.R.S.T. di Viale Sardegna e presso l’Istituto di Istruzione Superiore Ciusa con il supporto del Reparto Cinofili della Polizia Penitenziaria di Nuoro.

Questa iniziativa della Polizia di Stato, che continuerà anche nelle prossime settimane, mira a contenere la diffusione di un fenomeno grave che coinvolge i più giovani, come lo spaccio e il consumo di droghe, oltre che a educare le nuove generazioni al rispetto della legge.