Ventuno tifosi sono stati denunciati dai carabinieri per gli scontri verificatisi lo scorso 26 gennaio durante la partita tra Monastir 1983 e Tempio Pausania, valida per il campionato regionale di Eccellenza. Tutti i denunciati hanno un'età compresa tra i 17 e i 21 anni e si ritiene abbiano preso parte agli scontri avvenuti intorno alle 15 del 26 gennaio in via Bottego a Monastir, lontano dal campo sportivo comunale, secondo quanto riportato dai carabinieri.

"L'incontro, premeditato, si è rapidamente trasformato in un tafferuglio tra i due schieramenti - spiegano dall'Arma -, con scontri corpo a corpo tra le tifoserie. L'intervento immediato dei Carabinieri, già presenti nelle vicinanze per garantire la sicurezza dell'evento sportivo, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente".

Quando hanno avvistato i carabinieri, i tifosi si sono dati alla fuga, ma non sono riusciti a sfuggire all'identificazione. Degli 21 individui denunciati, 13 sono affiliati alla tifoseria del Monastir 1983, mentre gli altri 8 sostengono la squadra ospite. Le indagini sono ancora in corso per individuare altri possibili coinvolti e determinare le responsabilità individuali. Le informazioni raccolte sono state trasmesse alla Questura per l'eventuale emissione di Daspo.