Buone notizie per la sanità ogliastrina: la Struttura Complessa di Cardiologia dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei ha finalmente un nuovo primario. A guidarla sarà la dottoressa Simonetta Bonano, la cui nomina è stata accolta con grande soddisfazione dal personale sanitario e dall’intera comunità locale.

L’arrivo della nuova direttrice segna un momento di svolta per il reparto, che da diversi anni era privo di una guida stabile. Tra i primi commenti positivi, quello della sindacalista della Uilfpl Aurelia Orecchioni, che ha espresso fiducia nel lavoro della dottoressa Bonano.

“Facciamo i nostri auguri al nuovo primario, convinti che farà un ottimo lavoro e che sarà un’ottima guida per l’unità operativa della Cardiologia. Ci auguriamo che con il suo arrivo si completi anche il resto dell’equipe”.

Il consigliere regionale del PD Salvatore Corrias ha postato immediatamente la notizia accompagnandola con i suoi auguri personali.

La nomina della dottoressa Bonano rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi sanitari in Ogliastra, un territorio che da tempo attendeva il consolidamento di un reparto fondamentale come quello di Cardiologia. Il suo lavoro sarà determinante per garantire cure sempre più efficaci e per rafforzare un presidio ospedaliero di riferimento per tutta la comunità.