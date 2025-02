Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, sabato 15 febbraio, intorno alle 20:30, lungo la ex Strada Statale 125, al km 111, nel territorio di Jerzu. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ha perso il controllo, abbattendo diversi metri di guardrail prima di finire fuori dalla carreggiata e precipitare in un campo sottostante.

A bordo del veicolo viaggiava una donna incinta, seduta sul lato passeggero, che nell’impatto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando gravi conseguenze. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Lanusei con codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei, i Carabinieri di Jerzu e gli operatori del soccorso sanitario. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.