Dopo oltre sette anni viene resa alla comunità parrocchiale di Bari Sardo una chiesa particolarmente amata dai fedeli, quella dedicata a San Leonardo – risalente al XVI secolo e di cui si hanno notizie già a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento – fino a oggi non utilizzabile e inagibile.

Lo scorso 13 gennaio l’edificio di culto è stato reso al parroco.

Un iter lungo, avviato nel 2017 con la programmazione dell’intervento da parte della Diocesi di Lanusei, grazie a un finanziamento a valere sui fondi ad hoc dell’8x1000 e proseguito con un accordo siglato tra Regione Sardegna e Conferenza Episcopale denominato “Sardegna in 100 chiese” che prevedeva il restauro di dieci chiese per ogni Diocesi con fondi regionali, diocesani e CEI.

I lavori, seguiti dai progettisti Claudio Fanni, architetto, e Daniel Piras, ingegnere, sono stati eseguiti dall’Impresa Costruzioni di Michele Sanna, con sede a Nuoro, hanno avuto inizio il 5 dicembre del 2022 e si sono conclusi il 9 settembre 2024.

Oggetto di intervento è stato sia la sistemazione di tutte le facciate esterne che le opere di adeguamento interno, con il consolidamento statico dell’edificio di culto.

Da valutare in un successivo intervento la dotazione di tutti gli arredi liturgici indispensabili per il funzionamento del bene di culto quali l’altare, il tabernacolo, la sede, l’ambone e i banchi.

La spesa prevista di 250mila euro è stata coperta per 125mila da un finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e per i restanti 125mila da fondi della Diocesi di Lanusei, a valere sui contributi della Conferenza Episcopale Italiana per l’8xmille.