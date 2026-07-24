Resi noti i turni delle guardie mediche in Ogliastra per il fine settimana dal 24 al 26 luglio. Il servizio di continuità assistenziale sarà garantito con modalità differenti a seconda delle sedi.

Copertura completa, dalle 20 di venerdì 24 luglio alle 8 di lunedì 27 luglio, nelle postazioni di Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu e Talana.

A Bari Sardo il servizio sarà attivo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e riprenderà dalle 8 di domenica fino alle 7 di lunedì. A Ilbono la guardia medica sarà operativa dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, poi dalle 10 di sabato alle 8 di domenica e ancora dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

Per Seui è prevista l'apertura dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, quindi dalle 10 alle 20 di sabato e nuovamente dalle 8 di domenica alle 8 di lunedì. A Tortolì il presidio sarà disponibile dalle 10 di sabato 25 luglio fino alle 8 di lunedì 27 luglio.

A Villagrande Strisaili il servizio sarà assicurato dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e successivamente dalle 10 di sabato fino alle 20 di domenica.

Per richiedere assistenza i cittadini possono contattare il numero europeo armonizzato 116 117. La Centrale regionale metterà in contatto l'utente con il medico della postazione di continuità assistenziale più vicina per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di emergenza-urgenza 118.