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Riaperto oggi al traffico il tratto costiero della Statale 195 "Sulcitana", tra Cagliari e Capoterra. Sono stati conclusi gli interventi di ripristino del tratto danneggiato lo scorso gennaio dalle grandi mareggiate del ciclone Harry.
I lavori, del valore complessivo di 1,7 milioni di euro, hanno riguardato la ricostruzione della parte del corpo stradale esposta al mare, nonché l'installazione di nuove barriere di sicurezza, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale e l'esecuzione della segnaletica orizzontale.
È stata inoltre completata, nel tratto a 4 corsie, l'istallazione di 2 chilometri di nuove barriere new jersey per un valore complessivo di 2 milioni di euro.