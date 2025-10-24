Saranno regolarmente operativi i punti di continuità assistenziale dell’Ogliastra nel fine settimana dal 24 al 26 ottobre. Il servizio di guardia medica sarà garantito a Bari Sardo, Baunei, Gairo, Ilbono, Jerzu, Perdasdefogu, Tortolì e Villagrande Strisaili, con turni attivi dalle 20 di venerdì 24 ottobre fino alle 8 di sabato 25, e poi dalle 10 dello stesso giorno fino alle 8 di lunedì 27 ottobre.

La postazione di Seui sarà aperta dalle 20 di venerdì fino alle 8 di sabato e di nuovo dalle 10 di sabato fino alle 8 di domenica 26 ottobre. Riprenderà poi il servizio dalle 20 di domenica fino alle 8 di lunedì 27.

A Talana la guardia medica sarà disponibile dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e nuovamente dalle 20 di sabato fino alle 8 di lunedì. La sede di Tertenia resterà attiva dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e poi dalle 10 dello stesso giorno fino alle 8 di domenica.

Per ogni esigenza sanitaria, i cittadini possono contattare il Numero europeo armonizzato 116 117: un operatore della Centrale regionale metterà in collegamento con il medico di guardia più vicino o, se necessario, con il servizio di emergenza 118.