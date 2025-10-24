PHOTO
È sospettato di essere coinvolto nella rapina a mano armata presso l'ufficio postale di Ulà Tirso avvenuta il 5 giugno 2024, così, durante la mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre, a Ghilarza, i Carabinieri di Oristano hanno eseguito un'ordinanza cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Oristano, nei suoi confronti.
La misura impone all'indagato, già noto alle forze dell'ordine, l'obbligo di dimora nel suo Comune di residenza. L'indagine condotta dai militari ha permesso di collegare il sospettato alla rapina attraverso un'analisi dettagliata delle immagini di videosorveglianza e confrontando i dettagli con un'altra rapina avvenuta in precedenza a Ollastra.
Le somiglianze nei comportamenti e negli abiti indossati durante l'arresto dei responsabili della rapina a Ollastra hanno portato infatti gli investigatori a ritenere che l'uomo in questione potesse essere il rapinatore di Ulà Tirso.
L'operazione di oggi rappresenta un passo significativo nella lotta al crimine condotta dalle forze dell'ordine locali e allevia le preoccupazioni della comunità di Ulà Tirso. Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali complici legati al caso.